В США вручили премию "Эмми". Лучшим сериалом признана "Игра престолов"

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США прошла юбилейная, 70-я, церемония вручения телевизионной премии "Эмми", награду в главной номинации "Лучший драматический сериал" получил сериал "Игра престолов". Об этом сообщает BBC.

В номинации "Лучший драматический сериал" также были представлены сериалы "Американцы", "Это мы", "Корона", "Очень странные дела", "Мир Дикого Запада" и "Рассказ служанки".

"Игра престолов" уже в третий раз получила главную награду. Также статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана получил актер сериала Питер Динклэйдж, исполнивший роль Тириона.

Всего фэнтезийный сериал "Игра престолов", который выходит на экраны телеканала HBO с 2011 года, был номинирован на премию "Эмми" более 130 раз. Выход 8-го, финального, сезона "Игры престолов" ожидается в 2019 году.

Премия "Эмми" была вручена и в других номинациях: "Лучший актер в драматическом сериале" (Мэттью Риз, сериал "Американцы"), "Лучшая актриса в драматическом сериале" (Клэр Фой, сериал "Корона"), "Лучший комедийный сериал" (сериал "Удивительная миссис Мейзел"), "Лучший актер в комедийном сериале" (Билл Хейдер, сериал "Барри"), "Лучшая актриса в комедийном сериале" (Рэйчел Броснахэн, сериал "Удивительная миссис Мейзел"), "Лучший актер в мини-сериале или телефильме" (Даррен Крисс, сериал "Американская история преступлений"), "Лучший мини-сериал" ("Американская история преступлений"), "Лучшая актриса в мини-сериале" (Реджина Кинг, драма "Семь секунд").-0-