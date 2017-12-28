"Игра престолов" стала любимым сериалом пиратов

Фэнтезийный сериал "Игра престолов" стал в 2017 году самым популярным среди распространителей нелегального контента. Об этом сообщили информагентства со ссылкой сайт мониторинга файлообмена Torrent Freak.

Отмечается, что "Престолы" лидируют уже шестой год подряд в данной "номинации". На второй строчке оказался зомби-хоррор "Ходячие мертвецы". На третьем месте - супергеройский сериал "Флеш".

В "пиратской" десятке также оказались ситком "Теория большого взрыва", мульткомедия "Рик и Морти", "Побег", "Шерлок", историческая сага "Викинги" и "Форс-мажоры". Замкнул рейтинг супергеройский сериал "Стрела".