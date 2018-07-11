"Игры престолов": Кит Харрингтон рассказал о завершении съемок сериала

Английский актер Кит Харрингтон, известный благодаря своему персонажу Джону Сноу в сериале "Игра престолов", объявил в своем Intagram о конце съемок последнего сезона сериала.
До Харрингтона о завершении съемок уже объявили Эмилия Кларк и Мейси Уильямс, которые сыграли роди Дайнерис Таргариен и Арьи Старк. Последний сезон станет восьмым и выпустится летом 2019 года. Его уже считают самым кровавым из сезонов. Серий ожидается шесть и будут они длиться чуть больше часа каждая. В данный момент у сериала 38 премий "Эмми".
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