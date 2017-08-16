Июль стал самым жарким месяцем за 137 лет метеорологических наблюдений

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Июль 2017 года стал самым горячим месяцем за 137 лет метеорологических наблюдений. Такие данные приводятся в отчете по ежемесячному анализу глобальных температур Института космических исследований НАСА.

Согласно данным отчета, температура в минувшем месяце на 0,83 градуса превышала средний показатель 1951-1980 годов. Похожее потепление было отмечено лишь в июле 2016 года ( плюс 0,82 градуса). Во все предыдущие годы июль был более чем на 0,1 градуса холоднее.

Отчет Института космических исследований НАСА базируется на данных, собранных на 6,3 тыс. метеорологических станциях по всему миру, а также с приборов на судах и буях, измеряющих температуру поверхности моря, и на антарктических исследовательских станциях.-0-