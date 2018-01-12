IKEA выпустила рекламный буклет в виде теста на беременность

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский производитель мебели IKEA снова удивляет необычной рекламной акцией. Компания выпустила буклет в виде теста на беременность. Об этом сообщает Adweek.

Рекламный вкладыш был напечатан в женском шведском журнале Amelia. Читательницам предлагают воспользоваться тестом на беременность, а при появлении заветных двух полосок - получить скидку на детскую кроватку от IKEA.

Рекламная акция проводится компанией IKEA совместно с креативным агентством Akestam Holst.

Минувшим летом IKEA и рекламное агентство Leo Burnett провели еще одну забавную акцию. В магазинах продавались рецепты Cook This Page, напечатанные съедобными чернилами на бумаге для запекания.

Ранее полезную рекламную акцию провела компания Adidas, кроссовки бренда из новой коллекции дополнялись годовым абонементом на проезд в общественном транспорте Берлина.-0-