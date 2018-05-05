Иллюстрация комикса о Тинтине продана за 629 тысяч евро

Редкая иллюстрация с изображением героя популярных комиксов Тинтина продана за €629 тыс. на аукционе Christie's в Париже. Об этом сообщает ТАСС.
Автор иллюстрации – бельгийский художник Эрже. Эрже нарисовал эту иллюстрацию для обложки 25-го номера еженедельного журнала Le Petit Vingtime и подарил работу своему другу. В его доме она и хранилась 77 лет.
Иллюстрация размером 20,7 на 20,7 сантиметров выполнена тушью и акварелью. Первоначальная ее стоимость на аукционе в Париже - €500-600 тыс., однако по итогам торгов лот ушел за 629 000.
Первая публикация приключений журналиста "Тинтин в Стране Советов" вышла в 1929 году. Автором комикса был бельгийский художник-самоучка Жорж Реми, опубликовавший свою первую работу под инициалами Эр Же, которые позже превратились в псевдоним Эрже. С 1929 по 1976 год автор создал 24 альбома комиксов о Тинтине. Они переведены на 50 языков мира.
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