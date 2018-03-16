Иллюзионист из Малайзии 16 раз переоделась за 30 секунд

Малазийские фокусники Эйвери Чин и Сильвия Лим представили быстрое шоу с переодеванием, в ходе которого девушка переоделась 16 раз. Ранее дуэт попадал в Книгу рекордов Гиннеса.

A post shared by Guinness World Records (@guinnessworldrecords) on Mar 15, 2018 at 5:23am PDT

Продемонстрированное достижение стало вторым в эпопее рекордов Чина и Лимы. Помимо скорости, важной составляющей являлась уникальность костюмов, ни один из них не должен был иметь детали из предыдущего.