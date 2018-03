Илон Маск планирует выпустить кубики Lego в реальном масштабе

Бизнесмен Илон Маск, известный своими безумными идеями, придумал очередной необычный проект. В своем аккаунте в Twitter он анонсировал новый продукт The Boring Company - кубики Lego в реальном масштабе из туннельных камней.

В социальной сети он написал: "Скоро выйдет новый продукт The Boring Company. Это будут сцепляющиеся кирпичи, как в Lego, только в реальном масштабе, вырубленные из туннельных камней. Благодаря им вы сможете создавать как скульптуры, так и возводить постройки. Они отлично подходят для сейсмических нагрузок Калифорнии, очень мощные, но пустые внутри, как крыло самолета, но легче".

New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy.