Илон Маск планирует выпустить кубики Lego в реальном масштабе

Бизнесмен Илон Маск, известный своими безумными идеями, придумал очередной необычный проект. В своем аккаунте в Twitter он анонсировал новый продукт The Boring Company - кубики Lego в реальном масштабе из туннельных камней.

В социальной сети он написал: "Скоро выйдет новый продукт The Boring Company. Это будут сцепляющиеся кирпичи, как в Lego, только в реальном масштабе, вырубленные из туннельных камней. Благодаря им вы сможете создавать как скульптуры, так и возводить постройки. Они отлично подходят для сейсмических нагрузок Калифорнии, очень мощные, но пустые внутри, как крыло самолета, но легче".

New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy. — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2018

По словам Маска, для возведения зданий или иных сооружений из подобных кубиков, цемент не потребуется. Собираться они будут по принципу Lego. Еще одной особенностью новинки станет то, что кубики будут полностью выполнены из туннельного материала. Сейчас бизнесмен занимается строительством скоростных тоннелей.

Первый комплект кубиков Lego в реальном масштабе будут выполнены в стиле Древнего Египта.