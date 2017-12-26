Илон Маск в рождественском письме назвал себя марсианином

Основатель Space Х Илон Маск продолжает развлекаться и шутить. Недавно он опубликовал в Twitter свой номер телефона и поставил на автоответчик фразу из из игры God of War. Теперь же он написал рождественское письмо, в котором заявил, что он марсианин. Его опубликовало одно американское издание.

В письме миллиардер обратился к "землянам, которые привыкли жить по земному времени". Он написал: "У меня совсем иные отношения со временем, но не только потому, что я марсианин. Шучу, наверное. Не переживайте об этом. Но даже я не могу отрицать, что все движется вперед". Также он с гордостью перечислил достижения всех своих компаний за все время их существования так, словно они его родные дети.

Так, Space X существует уже пятнадцать лет. За это время она запустила двенадцать ракет к МКС и представила подробный план колонизации Марса. Про свою четырнадцатилетнюю компанию Tesla он написал: "Этот юноша просто чудо, со своей стеклянной крышей, передовым сенсорным интерфейсом и прочими фишками. Уверен, 400 тысяч человек, оформивших предзаказ автомобиля, согласятся со мной". И в таком ключе он написал про каждое свое детище. В завершении письма Маск пожелал каждому такой же инновационной, будоражащей и богатой жизни.