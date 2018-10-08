Индийский водитель автобуса пустил за руль обезьянку и был уволен

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индийском штате Карнатака водителя автобуса уволили за то, что он ради шутки пустил за руль обезьянку. Об этом сообщает BBC.

Ролик, на котором запечатлена обезьяна, сидящая на коленях у водителя и управляющая автобусом, снял один из пассажиров рейса. Видео быстро обрело вирусную популярность и стало предметом пристального внимания работодателей водителя.

Руководство решило отстранить мужчину от должности. "Безопасность пассажиров превыше всего, и водитель не может так легкомысленно ею рисковать", - подчеркнул представитель автобусной компании штата.

По словам очевидцев, обезьянка принадлежала одному из пассажиров и отказалась сидеть где-либо, кроме водительской кабины. На момент съемки видео в автобусе было около 30 пассажиров, и никто из них не жаловался на водителя - напротив, все они были в восторге от происходящего. "Несмотря на то, что за руль какое-то время держалась обезьяна, управлять автобусом и следить за дорожным движением продолжал водитель", - сообщают пассажиры автобуса.

Интернет-пользователи возмущены увольнением водителя и советуют ему поискать работу, связанную с общением с животными.-0-