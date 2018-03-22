Интернет покорил видеоролик ребенка, рассказывающего о погоде

Житель американского города Нашвилл Карден Кортс в детском садике получил задание подготовить прогноз погоды и вместе с отцом очень креативно подошел к поставленной задаче. Ролик оценили не только в детском саду, но и пользователи интернета. Теперь видео активно набирает популярность.

Целый месяц воспитанники местного детского сада изучали погоду и способы ее предсказать. В конце они получили задание снять на видео свой прогноз. У Кардена отец работает в видеопродакшене. Он помог сыну сделать профессиональный и очень забавный ролик.

Артистичный мальчик рассказывает о погоде, а иногда нажимает на кнопку и перемещается в другую локацию со сложными погодными условиями. Для максимальной правдоподобности происходящего отец и сын даже выбрали партнера показа, которым стали карточки Pokémon!