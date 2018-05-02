Интернет-пользователи хотят, чтобы Киркорова лишили звания народного артиста

В Сети начался сбор подписей в поддержку требования о лишении звезды российской эстрады Филиппа Киркорова звания "Народного артиста Российской Федерации". К настоящему моменту времени петицию подписали свыше 1100 пользователей.
Причиной появления данной петиции стал клип Киркорова к песне "Цвет настроения синий", который вызвал бурную реакцию в интернете и, к слову, получил уже более 13 миллионов просмотров. Автор петиции считает, что в видеоролике пропагандируется распущенное поведение, демонстрируется употребление алкогольных напитков несовершеннолетними, неоднократно используются нецензурная лексика и оскорбительные жесты.
По мнению инициатора, почетное звание присуждается тем артистам, которые создают высокохудожественные произведения, а не гонятся за сомнительными трендами ради собственной популярности.
Петиция адресована президенту РФ и министру культуры.
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