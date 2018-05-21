Интроверты расположены к агрессивному поведению

Калифорнийские ученые выяснили, влияет ли на работу мозга социальное изолирование. Опыты проводились на лабораторных мышах.
Оказалось, что одиночество влияет на частые вспышки агрессии и слабую стрессоустойчивость. Исследователи провели череду экспериментов, в которых мышам приходилось быть в изоляции. Поведение мышей было индивидуально. Это зависело от того, как долго и при каких условиях они были в одиночестве.
К примеру если грызун провел в изоляции 2 недели, то он становился очень агрессивным и раздражительным. Но если мышь сталкивалась с другими сородичами, ее реакция замедлялась, и она переставала двигаться.
Дело в том, что у мышей в организме присутствует вещество нейрокитин В, которое есть и у людей. После того, как грызуны пробыли в одиночестве 2 недели, уровень вещества в мозге сильно повысился. Изучив это, специалисты решили заблокировать активность нейрокитина с помощью препарата, созданного для лечения шизофрении.
Эффект превосходил все ожидания. Мыши чувствовали себя прекрасно во время длительной изоляции. Если изучать нейрокитин и дальше, то в будущем это поможет в терапии депрессивных и тревожных расстройств у людей.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.355 BYN
|2.345 BYN
|2.354 BYN
|USD
|1.9938 BYN
|1.996 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.2176 BYN
|3.195 BYN
|3.217 BYN