Интроверты расположены к агрессивному поведению

Калифорнийские ученые выяснили, влияет ли на работу мозга социальное изолирование. Опыты проводились на лабораторных мышах.

Оказалось, что одиночество влияет на частые вспышки агрессии и слабую стрессоустойчивость. Исследователи провели череду экспериментов, в которых мышам приходилось быть в изоляции. Поведение мышей было индивидуально. Это зависело от того, как долго и при каких условиях они были в одиночестве.

К примеру если грызун провел в изоляции 2 недели, то он становился очень агрессивным и раздражительным. Но если мышь сталкивалась с другими сородичами, ее реакция замедлялась, и она переставала двигаться.

Дело в том, что у мышей в организме присутствует вещество нейрокитин В, которое есть и у людей. После того, как грызуны пробыли в одиночестве 2 недели, уровень вещества в мозге сильно повысился. Изучив это, специалисты решили заблокировать активность нейрокитина с помощью препарата, созданного для лечения шизофрении.

Эффект превосходил все ожидания. Мыши чувствовали себя прекрасно во время длительной изоляции. Если изучать нейрокитин и дальше, то в будущем это поможет в терапии депрессивных и тревожных расстройств у людей.