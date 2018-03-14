IOWA представила новый клип, снятый на вулкане

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. IOWA представила клип на новую песню "Падай", снятый в январе в песках и горах испанского острова Тенерифе, что у берегов Африки.

За пять дней, которые группа провела на Тенерифе, ребята смогли заснять и рассветы, и закаты, и знаменитый вулкан Тейде, а также искупаться в океане прямо в одежде.

"Никаких специальных декораций, компьютерных эффектов и графики - все на 100% натуральное", - отмечают создатели видеоработы.

Автором видео стал оператор и режиссер Иван Трояновский. Именно ему Катя и Леня из IOWA доверили снимать собственную свадьбу, а теперь и клип, который рассказывает о настоящей любви и крепкой дружбе.-0-

Фото Lisa Sakva