Ирину Шейк подозревают в тайной свадьбе с Брэдли Купером

Подписчики известной модели Ирины Шейк заподозрили ее в тайной свадьбе. Ее роман с американским актером Брэдли Купером ни для кого не был тайной. Пара даже имеет общего ребенка. Но вот о свадьбе возлюбленные никогда не говорили на публике. А тут подписчики Ирины в Instagram увидели на одном из снимков золотое кольцо на безымянном пальце модели.

Это фото сразу породило слухи о свадьбе. Правда, пара никак пока их не прокомментировала. Но это не мешает интернет-пользователям активно поздравлять Шейк в комментариях.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) Янв 7, 2018 at 1:21 PST

С Купером модель начала встречаться в 2015 году, практически сразу же после расставания с одним из самых известных футболистов планеты Криштиану Роналду. А в апреле 2017 года на свет появилась их дочь Леа де Сен Шейк Купер. Знаменитости активно скрывают свою личную жизнь и стараются никак не комментировать слухи. Даже о беременности Шейк мир узнал уже на последних ее месяцах.