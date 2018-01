Ирландский футболист выиграл в лотерею 1 млн евро

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирландский футболист Кевин О'Коннор выиграл 1 млн евро в рождественскую лотерею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, размещенную в Twitter национальной ирландской лотереи.

A rising Irish football star Kevin O'Connor who plays for Preston North End collected his €1 Million on the Christmas Millionaire Raffle pic.twitter.com/V3gMJ2Ah04