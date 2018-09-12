Ирландский рыбак выловил череп доисторического оленя

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Северной Ирландии рыбак на озере Лох-Ней выловил череп лося, который вымер около десяти тысяч лет назад. Об этом сообщил Вelfastlive.

5 сентября мужчина как обычно отправился на рыбалку и поначалу решил, что зацепил ствол дуба, затем увидел череп лося с огромными рогами.

Этот вид ирландских лосей (большерогих оленей) был широко распространен в Ирландии, но вымер 11 тысяч лет назад. Как сообщил доктор Майк Симмс из музея в Ольстере, в Сибири эти лоси жили примерно 6500 лет назад. Он подчеркнул, что это первый настолько хорошо сохранившийся череп ирландского оленя.

В 2014 году в этом же месте была найдена нижняя челюсть животного. Возможно, обе находки принадлежат одному зверю.-0-