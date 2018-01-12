Исхудавшая Анджелина Джоли поразила поклонников

На прошедшей накануне церемонии вручения наград Critics' Choice Movie Awards все взгляды к себе привлекла невероятно похудевшая Анджелина Джоли. Многие звезды появились в белых нарядах в противовес прошедшему недавно "Золотому глобусу", где главным цветом стал черный. Не исключением стала и Анджелина Джоли, которая выбрала для церемонии белое платье от Ralph & Russo.

Но даже несмотря на белый цвет и перья, обрамлявшие область груди и визуально увеличивавшие ее, свою худобу ей так и не удалось скрыть. Поклонники просто ужаснулись тому, что осталось от актрисы. Перемены были видны и раньше, но Джоли старалась не открывать ноги, а иногда все списывали на черный цвет, который, как принято считать, "худит".

Впрочем, еще недавно все обсуждали сильное похудение ее экс-супруга Брэда Питта. Вполне вероятно, что развод очень тяжело дается обоим актерам, из-за чего они просто пугают поклонников своей худобой.