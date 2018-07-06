Искусственный интеллект научился оценивать успех фильма в прокате

На ежегодном международном кинофестивале в Карловых Варах продемонстрировали систему искусственного интеллекта ScriptBook, которая в будущем сможет поменять систему оценки сценариев кинокартин. Основные ее плюсы - прогнозирование прокатных рейтингов, анализ героев, указание основной аудитории.

SonyPicture провел исследования на 32 фильмах, которые были выпущены в 2015-2017 годах и провалились в прокате. После анализа этих работ система посоветовала не выпускать в прокат 22 из них. Надира Азермай, основатель ScriptBook, подвела итог: "Если бы у студии на тот момент был такой инструмент, они бы могли не запускать в производство 22 кинопроекта и сохранить таким образом значительные ресурсы".