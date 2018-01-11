Испанка нашла чек на 9 тыс. евро в новогоднем пироге

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Испании Роса Мария де Катно Фернандес купила в кондитерской праздничный пирог и обнаружила внутри чек на 9 тыс. евро.

Такой дорогой подарок приготовила для своих покупателей испанская кондитерская фабрика Conrado. Чек на крупную сумму был спрятан в одном из сотен пирогов, поступивших в продажу 2 января. Обладательница ценного десерта - Роса Мария де Катно Фернандес - приобрела три "пирога волхвов", которые в Испании являются традиционным блюдом в день Богоявления (6 января). Два пирога женщина подарила, а один оставила себе. Именно в нем находились заветные 9 тыс. евро.

Владельцы Conrado не первый год радуют своих клиентов подобными сюрпризами, однако до этого суммы были более скромными. Идея прятать в пирогах денежные вознаграждения возникла в 2009 году, тогда десерт был "приправлен" чеком на 500 евро.

Традиционный испанский "пирог волхвов" символизирует дары, преподнесенные волхвами младенцу Иисусу в день его рождения. Десерт готовят в форме короны, украшенной различными фруктами - "драгоценными камнями". Согласно обычаю, в пироге обязательно должен быть спрятан сюрприз: раньше это был боб, символизировавший достаток и благополучие, теперь внутрь все чаще кладут монетки, крошечные фигурки волхвов или Иисуса.-0-