Испуганный осьминог устроил иллюминацию от испуга - видео

Дайвер Гектор Сегвин, нырявший в районе Гавайских островов, запечатлел осьминога, который пытался слиться с окружающей средой и остаться незамеченным, но это ему не удалось.

Головоногое пыталось изменить цвет и форму, чтобы уйти от навязчивого внимания. Это возможно благодаря клеткам-хроматофорам в коже. Моллюск, приходящий в гнев, меняет цвет на черный или красный. Иногда они пытаются слиться с поверхностью, распластываясь по дну.