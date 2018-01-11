Испуганный осьминог устроил иллюминацию от испуга - видео

Дайвер Гектор Сегвин, нырявший в районе Гавайских островов, запечатлел осьминога, который пытался слиться с окружающей средой и остаться незамеченным, но это ему не удалось.
Головоногое пыталось изменить цвет и форму, чтобы уйти от навязчивого внимания. Это возможно благодаря клеткам-хроматофорам в коже. Моллюск, приходящий в гнев, меняет цвет на черный или красный. Иногда они пытаются слиться с поверхностью, распластываясь по дну.
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