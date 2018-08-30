Исследование в США: 93% людей готовы получать на работе инструкции от роботов

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом отчете компании Oracle и исследовательской организации Future Workplace указывается, что 93% людей готовы получать на работе инструкции от роботов. Результаты совместного исследования "ИИ на работе" (AI at Work) были опубликованы в пресс-релизе на сайте Oracle.

Опрос 1320 руководителей кадровых служб (HR менеджеров) и сотрудников в США показал, что люди готовы к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в своей работе. Однако опрошенные отмечают, что организации не предпринимают достаточных усилий, чтобы помочь своим сотрудникам во внедрении ИИ.

Исследование "ИИ на работе" выявило большой разрыв между тем, как люди применяют ИИ дома и на работе. В то время как 70% опрошенных уже используют в личной жизни ту или иную форму ИИ, лишь 24% сотрудников в США в настоящее время используют на работе ИИ в каком-то виде. Только 6% HR-специалистов активно внедряют ИИ.

Чтобы определить, почему существует такой разрыв в освоении ИИ, когда люди явно готовы использовать ИИ на работе, в исследовании был рассмотрены мнения HR-руководителей и сотрудников о преимуществах искусственного интеллекта, препятствиях, мешающих его внедрению, и последствиях для бизнеса, не использующего возможности ИИ.

Почти все (90%) руководителей HR обеспокоены тем, что они не смогут приспособиться к быстрому внедрению ИИ в рамках своей работы. Более половины сотрудников (51%) также переживают, что они не смогут адаптироваться к быстрому внедрению ИИ.

При этом все респонденты согласились с тем, что ИИ окажет положительное влияние на организации, в которых они работают. В том числе ИИ сможет повысить продуктивность. В перспективе на ближайшие три года респонденты ожидают, что преимущества будут включать в себя следующее: ИИ улучшит операционную эффективность (59%), позволит быстрее принимать решения (50%) и значительно снизить издержки (45%), поможет повысить качество обслуживания клиентов (40%) и улучшить опыт сотрудников (37%).-0-