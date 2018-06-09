Исследователи нашли в ЮАР останки древнейших четвероногих животных

Ученые обнаружили в ЮАР останки древнейших четвероногих животных. Об этом 8 июня сообщил южноафриканский палеонтолог Роберт Гесс на презентации доклада в Центре истории происхождения жизни Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге.

Роберт Гесс из Университета Родса и профессор шведского Упсальского университета Пер Альберг нашли самых древних из известных видов четвероногих животных - Tutusius umlambo и Umzantsia amazane - на территории Южной Африки.

Эти животные населяли Землю во время девонского периода, который завершился примерно 360 млн лет назад. Основное значение открытия заключается в месте, где обнаружили останки. До сих пор их находили там, где во времена Девона располагались тропические регионы, а теперь останки нашли в зоне, прежде входившей в пределы Южного полярного круга.

Следы древних животных удавалось найти только в Австралии.

Обнаружение останков подобных четвероногих животных на юге Африки вносит ценный вклад в развитие науки.

Мировое научное открытие произошло случайно. В процессе работы по строительству дороги недалеко от фермы Ватерлоо строители обнаружили необычные окаменелости, которые впоследствии попали в руки ученых.