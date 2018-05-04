Итальянка завещала коту 1,5 млн евро

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии кот по кличке Пилу получил в наследство 1,5 млн евро, сообщает ТАСС.

Хозяйка Пилу не так давно скончалась на 89-м году жизни. Женщина всю жизнь работала в администрации Совета министров Италии. У нее не было наследников, поэтому перед смертью она составила завещание в пользу своего любимца.

Распорядителем огромной суммы стал представитель Фонда вкладчиков. Он будет следить за использованием средств и обеспечением коту должного уровня жизни. Сам богатый наследник сейчас находится в миланской резиденции для домашних животных.

В настоящее время Фонд вкладчиков занимается поиском людей, готовых приютить Пилу. Новые хозяева не будут иметь никаких прав на его наследство. Кроме того, они должны будут отчитываться за средства, потраченные на содержание питомца.

После смерти Пилу принадлежавшие ему деньги поступят на счет одной из организаций по охране животных.-0-