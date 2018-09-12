Итальянская монахиня чуть не погибла из-за суеверий

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянской провинции Риети монахиня попала в ДТП из-за суеверий, сообщает портал "Италия по-русски".

Женщина не хотела, чтобы черный кот переходил ей дорогу. И когда он появился на ее пути, машина, за рулем которой находилась монахиня, резко свернула на улицу Виа дельи Эльчи, где врезалась в ворота дома и загорелась.

Местные жители оказали монахине первую помощь. По приезде скорой помощи и полиции женщина призналась, что очень суеверна и хотела избежать встречи с "приносящим несчастье" животным.-0-