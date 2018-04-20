Итальянские супруги официально усыновили 32-летнего белоруса

Муж и жена из итальянского города Тренто официально усыновили 32-летнего гражданина Беларуси, сообщает местное интернет-издание "Trentino". Недавно местный суд вынес соответствующее решение. Теперь белорус официально является единственным ребенком супругов.
Мужчина начал ездить в итальянскую семью еще будучи ребенком по программе "Поможем им жить", в рамках которой оказывается помощь детям, проживающим в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. После достижения совершеннолетия он не потерял контакты с супругами и продолжил их навещать, этому способствует и его работа в сфере международных перевозок. Итальянцы также посещали Беларусь.
За годы знакомства, между бездетной итальянской парой и белорусом сложились очень семейные отношения. Сейчас у 32-летнего мужчины есть своя семья – жена и дети. Недавно итальянская пара решила обратиться в суд, чтобы сделать гражданина Беларуси своим наследником.
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