Итальянские супруги официально усыновили 32-летнего белоруса

Муж и жена из итальянского города Тренто официально усыновили 32-летнего гражданина Беларуси, сообщает местное интернет-издание "Trentino". Недавно местный суд вынес соответствующее решение. Теперь белорус официально является единственным ребенком супругов.

Мужчина начал ездить в итальянскую семью еще будучи ребенком по программе "Поможем им жить", в рамках которой оказывается помощь детям, проживающим в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. После достижения совершеннолетия он не потерял контакты с супругами и продолжил их навещать, этому способствует и его работа в сфере международных перевозок. Итальянцы также посещали Беларусь.

За годы знакомства, между бездетной итальянской парой и белорусом сложились очень семейные отношения. Сейчас у 32-летнего мужчины есть своя семья – жена и дети. Недавно итальянская пара решила обратиться в суд, чтобы сделать гражданина Беларуси своим наследником.