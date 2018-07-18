Итальянский художник изобразил на поле с помощью трактора Кубок мира по футболу

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художник Дарио Гамбарин из Италии изобразил на поле с помощью трактора и плуга Кубок мира по футболу размером 25 тыс. кв.м. Об этом сообщают информагентства.

Как рассказал автор произведения, он начал работу на поле под Вероной 15 июля перед финальной игрой ЧМ-2018 по футболу между командами из Франции и Хорватии. Необычную "картину" Дарио Гамбарин посвятил окончанию мирового первенства по футболу.

Дарио Гамбарин известен своими работами на поле, которые изображают портреты мировых лидеров, а также картины известных художников.

Победителем чемпионата мира по футболу стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.-0-