Иван Ургант прокомментировал слухи о переезде в Израиль

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский телеведущий Иван Ургант опроверг слухи о смене своего гражданства и переезде в Израиль. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Друзья! Подписчики! Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль... На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией! С наступающим Днём России!!! И до вечера на Первом", - говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Израиля сообщили, что Иван Ургант получил удостоверение личности гражданина Израиля в аэропорту Тель-Авива в отделе по приему новых репатриантов. Отмечалось, что процедуру телеведущий проходил вместе с женой Натальей Кикнадзе и дочерьми.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 11 Июн 2018 в 3:02 PDT

У Ивана Урганта есть еврейские корни по отцовской линии: его дед - известный театральный актер Лев Милиндер. Бабушка - актриса Нина Ургант - имеет русские и эстонские корни.-0-