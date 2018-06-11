11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Телеведущий, актер и шоумен Иван Ургант стал гражданином Израиля. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Израиля.
Отмечается, что ведущий получил удостоверение личности гражданина Израиля в аэропорту Тель-Авива в отделе по приему новых репатриантов.
Процедуру Иван Ургант проходил вместе с женой Натальей Кикнадзе и дочерьми.
У Ивана Урганта есть еврейские корни по отцовской линии: его дед - известный театральный актер Лев Милиндер. Бабушка - актриса Нина Ургант - имеет русские и эстонские корни, а мать Ивана - Валерия Киселева - была русской.
Паспорт государства Израиль дает возможность посещения 161 страны без визы. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3562 BYN
|2.352 BYN
|2.358 BYN
|USD
|1.9972 BYN
|1.998 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.2041 BYN
|3.186 BYN
|3.205 BYN