11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Телеведущий, актер и шоумен Иван Ургант стал гражданином Израиля. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Израиля.

Отмечается, что ведущий получил удостоверение личности гражданина Израиля в аэропорту Тель-Авива в отделе по приему новых репатриантов.

Иван Ургант прокомментировал слухи о переезде в Израиль "Друзья! Подписчики! Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль... На два дня", - написал в своем инcтаграме Иван Ургант.

Процедуру Иван Ургант проходил вместе с женой Натальей Кикнадзе и дочерьми.

У Ивана Урганта есть еврейские корни по отцовской линии: его дед - известный театральный актер Лев Милиндер. Бабушка - актриса Нина Ургант - имеет русские и эстонские корни, а мать Ивана - Валерия Киселева - была русской.

Паспорт государства Израиль дает возможность посещения 161 страны без визы. -0-