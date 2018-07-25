Иванка Трамп объявила о ликвидации своего бренда одежды

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочь действующего президента США и старший советник Белого дома Иванка Трамп объявила о закрытии собственного бренда одежды и аксессуаров, сообщает ВВС.

Комментируя ликвидацию своего модного бренда, Иванка Трамп пояснила, что намерена полностью сфокусироваться на своих должностных обязанностях в Белом доме и политической карьере. По ее словам, закрытие компании - это единственный честный выход для ее команды и партнеров.

Бренд Ivanka Trump был основан в 2007 году как сеть ювелирных украшений. Впоследствии компания стала выпускать обувь и одежду для молодых деловых женщин.

Иванка Трамп устранилась от руководства бизнесом после того, как заняла пост в администрации Белого дома. Ранее стало известно, что с избранием Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов компания Иванки начала испытывать проблемы. В частности, некоторые ретейлеры отказались реализовывать одежду ее бренда.-0-