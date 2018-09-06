Из музея в Филадельфии похищены тысячи живых скорпионов и пауков

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из инсектариума в Филадельфии были похищены порядка 7 тыс. редких особей скорпионов, пауков и других экзотических животных. Ущерб от пропажи оценивается в $40 тыс., сообщает американский телеканал CNN.

По словам владельца музея, украдено 80% уникальной коллекции, в которую входили представители некоторых исчезающих, а также опасных для человека видов. Среди похищенных животных - шестиглазый песочный паук, полосатый птицеед, пустынный волосатый скорпион, редкие виды богомолов, многоножек, ящериц, змей, лягушек. Большая часть особей пока не найдена.

Камеры видеонаблюдения засняли воров, которыми оказались штатные сотрудники музея. В настоящее время полиция Филадельфии занимается расследованием происшествия, однако пока никто из подозреваемых не был арестован.

Многие американские коллекционеры живых насекомых, узнав о краже, добровольно решили пополнить экспозицию музея своими собственными питомцами.-0-