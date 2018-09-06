Из музея в Филадельфии похищены тысячи живых скорпионов и пауков

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из инсектариума в Филадельфии были похищены порядка 7 тыс. редких особей скорпионов, пауков и других экзотических животных. Ущерб от пропажи оценивается в $40 тыс., сообщает американский телеканал CNN.
По словам владельца музея, украдено 80% уникальной коллекции, в которую входили представители некоторых исчезающих, а также опасных для человека видов. Среди похищенных животных - шестиглазый песочный паук, полосатый птицеед, пустынный волосатый скорпион, редкие виды богомолов, многоножек, ящериц, змей, лягушек. Большая часть особей пока не найдена.
Камеры видеонаблюдения засняли воров, которыми оказались штатные сотрудники музея. В настоящее время полиция Филадельфии занимается расследованием происшествия, однако пока никто из подозреваемых не был арестован.
Многие американские коллекционеры живых насекомых, узнав о краже, добровольно решили пополнить экспозицию музея своими собственными питомцами.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4664 BYN
|2.461 BYN
|2.47 BYN
|USD
|2.1203 BYN
|2.119 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.1061 BYN
|3.102 BYN
|3.114 BYN