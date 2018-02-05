Из-за неправильного перевода норвежским поварам в Пхенчхане доставили 15 тысяч яиц вместо 1,5

В Пхенчхане произошла курьезная история. Повара сборной Норвегии прибегли к помощи Google Translate, чтобы заказать партию яиц. Но онлайн-переводчик подвел их. В итоге, вместо 1,5 тысячи яиц, которые требовались поварам, они получили аж 15 тысяч.

По словам одного из поваров, они удивились и заподозрили что-то неладное, когда поняли, что их заказ разгружают слишком долго. В итоге, им удалось договориться о возврате 13,5 тысяч яиц, которые были заказаны по ошибке.

Остальные же яйца будут использованы для приготовления еды норвежской сборной. По словам поваров, в их рацион включено много блюд с яйцом. Ну а для себя они явно усвоили урок, что в вопросах перевода машинам все же лучше не доверять.