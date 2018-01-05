Из-за похолодания во Флориде начался "игуанопад"

"Дождь из игуан" наблюдают жители североамериканского штата Флорида. Ящерицы замерзают, впадают в спячку и в массовом порядке падают с деревьев и иных возвышающихся объектов, передают информационные агентства.

Обездвиженных и полумертвых игуан обнаружили журналисты. Они предложили помещать ящериц в теплое место, чтобы те оттаяли. Однако экологи не рекомендуют такой способ реанимации. По их словам, лучше оставить игуан в покое - это сохранит им комфорт и убережет людей от нападений.

Столбики термометров в Майами застыли на отметке 5 градусов Цельсия. В подобную спячку впали и морские черепахи, дрейфующие на поверхности ледяной воды Атлантики. При этом синоптики обещают продолжение снежных бурь, снегопадов и отрицательных температур.