Из-за развода Джонни Депп лишился роли Джека Воробья в новой части "Пиратов Карибского моря"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Джонни Депп уволен из приключенческой франшизы "Пираты Карибского моря". Об этом сообщает Пятый российский телеканал.

Сценарист новой части Стюард Битти пояснил, что Джонни Депп создал этот образ, и он помог ему стать большой звездой. Депп сыграл этого героя пять раз. Но теперь с ним решили проститься.

По некоторой информации, причиной увольнения "Джека Воробья" стал его громкий и скандальный развод.

Первый официальный брак Джонни Деппа продержался чуть более года. Экс-супруга актера обвинила его в алкоголизме и систематическом избиении. Это поставило под сомнение дальнейшую карьеру актера. Его еле отстояли, чтобы он сыграл главного злодея в спин-оффе "Фантастические твари и где они обитают".-0-