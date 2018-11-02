Изображение Стивена Хокинга может появиться на новой британской банкноте

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изображение всемирно известного ученого Стивена Хокинга может появиться на британской банкноте номиналом 50 фунтов стерлингов, которую Банк Англии готовится ввести в оборот. Об этом сообщает ВВС.

Дизайн банкноты находится в процессе разработки, однако точно известно, что помимо традиционного изображения королевы ее украсит портрет одного из выдающихся британских ученых. Это может быть представитель любой из научных областей, в том числе астрономии, биологии, химии, инженерии, математики, медицины, физики, зоологии.

Банк Англии предложил гражданам Великобритании поучаствовать в выборе достойной кандидатуры. В течение шести недель желающие смогут зайти на официальный веб-сайт учреждения и выдвинуть своего претендента. По итогам голосования будет составлен краткий список из четырех персоналий. Окончательное решение примет глава Банка Англии Марк Карни.

В числе главных претендентов на победу называют профессора Стивена Хокинга - знаменитого физика-теоретика и космолога, который является одним из самых узнаваемых ученых современности. Среди его конкурентов - математик Алан Тьюринг, создатель абстрактной вычислительной "машины Тьюринга", которую принято считать прообразом современного компьютера. Другим достойным кандидатом может оказаться биофизик Розалинд Франклин, чьи исследования помогли выявить структуру ДНК. Розалинд Франклин скончалась за четыре года до присуждения ей Нобелевской премии.-0-