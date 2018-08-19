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Яблочный Спас

Калейдоскоп 19.08.2018 | 11:00
Фото Pixabay
Фото Pixabay

В календаре август отмечен тремя Спасами - "медовым", "яблочным" и "ореховым". В их праздновании тесно переплелись народные и христианские традиции. Спас - это древний праздник земледельческого календаря, приуроченный ко времени созревания зерновых культур, овощей, фруктов и других даров земли. В христианской традиции каждый Спас - это праздник в честь Спасителя, Иисуса Христа. В августе существуют три таких праздника: первый Спас - 14 августа (по народному выражению - "на воде", медовый Спас), второй - 19 августа ("на горе", яблочный), третий - 29 августа ("на полотне", ореховый Спас).

Спас яблочный

Второй Спас празднуется в день Преображения Господня. Евангелия рассказывают о том, что Иисус, взяв Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору для того, чтобы помолиться. Во время этой молитвы и произошло Преображение - лицо Иисуса озарилось светом, а одежда, в которую он был одет, стала белее снега. Потом появились два пророка Моисей и Илия, они беседовали с Иисусом о его исходе, который в скором времени произойдет в Иерусалиме. Ученики, ставшие свидетелями преображения, были испуганы. Но Иисус успокоил их и запретил рассказывать о том, что произошло во время молитвы, пока Христос не воскреснет, как ему было предначертано. Считается, что этот праздник призван напомнить людям о необходимости духовного преображения.

Раньше до второго Спаса нельзя было есть фрукты. 19 августа их несли в церковь для освящения, после чего все фрукты разрешалось употреблять в пищу. Поэтому в народе второй Спас называется яблочным. По традиции в этот день вначале угощали яблоками родных, близких, а также сирот, неимущих, как поминание об уснувших вечным сном предков, и лишь затем сами ели.

Василий Селиванов в своей книге "Год русского земледельца" писал: "В этот же день после обеда толпы баб и ребятишек осаждают помещичьи сады, которые почти всегда сдаются купцам, и покупают у последних все то, что даже было бы выкинуто за негодностью, лишь бы называлось яблоком. Покупают на гроши, на кудели пеньки и льна, на яйца; например, за одно яйцо получают две или три пригоршни яблок, сколько широкие руки сидельца могут их вместить. В этот день в садах насыпают целые воза падалицы и непадалицы, хороших даже сортов яблок, и развозят по окрестным приходам к церквам, где по окончании обедни все раскупается".

Яблочный Спас еще называют "первыми осенинами", то есть встречей осени.

В старину все верующие люди непременно праздновали яблочный Спас, пекли пироги с яблоками, варили яблочное варенье и угощали им друг друга.

Традиционная шарлотка

Для этого понадобится: мука - 1,5 стакана, сахар - 1 стакан, 2 яйца, сода на кончике чайной ложки, несколько капель уксуса для гашения соды, 2 яблока, курага - 10 штук, чернослив - 10 штук, корица - половина чайной ложки, масло растительное для смазывания формы, манная крупа для посыпки формы.

Для приготовления пирога необходимо форму смазать маслом и посыпать манкой, это убережет яблоки от пригорания. Сухофрукты ополоснуть, при необходимости из чернослива вытащить косточки. Яблоки вымыть, очистить от семечек, нарезать не очень толстыми дольками. Уложить в форму веером от середины. Яйца взбить с сахаром, добавить муку, соду, погашенную уксусом, корицу, еще раз все хорошенько взбить. Лучше использовать миксер. Тесто вылить на яблоки. Сверху, вдавливая, красиво уложить сухофрукты. Поставить в духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Выпекать 20-25 минут до образования золотистой корочки.

К яблочному пирогу можно приготовить компот.

Компот из яблок

Для этого понадобится: 3 л воды, 8 крупных яблок, 11 столовых ложек сахара, 2 веточки мяты и 1 чайная ложка корицы.

Яблоки очистить от сердцевины, нарезать дольками, залить холодной водой и поставить на медленный огонь. Мяту перетереть с одной чайной ложкой сахарного песка. После закипания в компот добавить сахар и специи. Варить еще 5-7 минут. Подавать холодным, украсив листиками мяты.-0-

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Традиции Яблочного Спаса Яблочный Спас приходится на 19 августа. Это второй по счету Спас, следующий за Медовым Спасом (14 августа) и предшествующий Хлебному (29 августа).
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