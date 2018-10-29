Японская принцесса Аяко вышла замуж за сотрудника судоходной компании

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принцесса Аяко, дочь двоюродного брата императора Японии, вышла замуж за сотрудника судоходной компании. Об этом сообщает японская интернет-газета Japan Today.

Бракосочетание прошло в токийском храме Мэйдзи. Избранником 28-летней принцессы стал 32-летний Кей Мория.

По японским традициям, женщины, которые сочетаются браком с простым человеком без титулов, перестают быть членами императорской семьи. Поэтому ради свадьбы принцессе Аяко пришлось отказаться от своего титула.

"Я переполнена счастьем", - поделилась эмоциями принцесса Аяко после церемонии.

"Я хочу, чтобы мы работали вместе, рука об руку, и создали семью, наполненную улыбками", - сказал Кей Мория.-0-