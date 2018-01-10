Японский астронавт признал ошибку: он вырос на 2, а не на 9 см

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский астронавт Норисигэ Канаи принес извинения за информацию о том, что он вырос на 9 см за три недели, проведенные на МКС. Он уточнил, что на самом деле вырос всего на 2 см, пишет Би-Би-Си.

"Я глубоко извиняюсь за то, что распространил в Twitter такую фейковую новость", - написал он в своем Twitter.

Изначальное сообщение Норисигэ Канаи, опубликованное 9 января, вызвало большой интерес в соцсетях. Астронавт тогда написал: "Доброе утро всем. У меня большие новости сегодня. Мы измеряли наш рост и вес, и - вау, вау, вау - я вырос на целых 9 сантиметров! Я вырос, как растение, всего за три недели. Ничего подобного со мной со школы не происходило. Я немного волнуюсь, что не помещусь в "Союз", когда полечу обратно".

Российский командир экипажа МКС Антон Шкаплеров не поверил этой информации, после чего Норисигэ Канаи вновь измерил свой рост и обнаружил ошибку.

Известно, что в космосе человек вырастает на 2-3 см, так как в невесомости позвонки слегка раздвигаются из-за меньшего давления на них тела. После возвращения на Землю рост астронавтов возвращается к прежней отметке.

В российском космическом корабле "Союз", который возвращает космонавтов с МКС на Землю, есть ограничения по высоте. Рослый человек действительно может столкнуться с проблемами.

Для Норисигэ Канаи это первый космический полет. Раньше он служил военным медиком в Морских силах самообороны Японии.-0-