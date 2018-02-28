Японского безработного арестовали за "стеснительность"

В японском городе Хигасимацусима арестовали 42-летнего безработного, которой 159 раз звонил в государственную службу занятости города Исиномаки и ничего не сказал. Об этом сообщает SoraNews24.

Больше 150 звонков мужчина сделал в течение одного дня. Сообщается, что он звонил на протяжении почти трех часов. Сотрудники службы занятости каждый раз брали трубку, но в ответ не слышали ни слова.

Полицейским удалось установить, что звонки делал безработный из соседнего города. Позже мужчина рассказал, что звонил с конкретной целью, но сказать о ней так и не смог. В итоге узнать, что именно хотел сказать безработный во время звонков, не удалось.

Японские пользователи интернета бурно отреагировали на эту новость. Кто-то признался, что понимает мужчину, так как ему тоже порой трудно набраться храбрости и позвонить куда-либо. Некоторые сказали, что у звонившего трудности с общением, ему необходима помощь психотерапевта, а не арест.-0-