Юдашкин показал фотографию полугодовалого внука

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дизайнер Валентин Юдашкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото с полугодовалым внуком. Малыш появился на свет у дочери дизайнера Галины в марте текущего года.
Валентин часто радует поклонников фотографиями со старшим внуком. Поэтому появление фото с полугодовалым Аркадием особенно обрадовало фанатов дизайнера. Подписчики отметили в комментариях, что малыш очень похож на Валентина. Также ребенку пожелали стать таким же талантливым, как его знаменитый дедушка.-0-
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