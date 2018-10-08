Юлия Меньшова удивила публику сменой имиджа

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юлия Меньшова долгие годы была верна своей фирменной прическе и имиджу. Теперь же 49-летняя ведущая согласилась на перемены.

Телеведущая в своем Instagram-аккаунте поделилась с поклонниками фото в новом амплуа. Юлия отрастила волосы и сделала каре. Поклонники оценили новую стрижку, а некоторые блогеры заметили, что Юлия Меньшова выглядит в новом образе моложе и ярче.-0-