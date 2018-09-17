Юрий Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/ Юрий Дудь ушел с поста главного редактора спортивного портала Sports.ru. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По словам журналиста, 1 сентября его место занял Александр Аксенов, который в течение последних 12 месяцев работал шеф-редактором издания.
"Новый главный редактор Sports.ru - Александр Аксенов. Так работаем с начала осени, но из-за самых разных забот и агоний объявляем только сейчас: с 1 сентября в управлении редакцией Sports.ru - реформы. Отныне и, надеюсь, на долгие годы главный редактор - Александр Аксенов", - пояснил Дудь.
Аксенов, добавил Дудь, за год полностью "пересобрал всю редакционную работу". Это привело к отличным публикациям на сайте.-0-
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