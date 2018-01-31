Южные регионы Марокко накрыли сильные снегопады

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные снегопады обрушились в минувшие сутки на южные регионы Марокко, накрыв снегом пустынные территории и оазисы. Об этом сообщает ТАСС.

Жители двух туристических городов Уарзазата и Таруданта наблюдали покрытые снегом пальмы, крыши домов и автомашины. Под снегом оказались виллы с бассейнами, территории отелей и достопримечательности - крепость Таурирт в Уарзазате и большая медина (средневековая часть города) со старинным рынком в Таруданте.

Публикация от اللهم اجعل كيدهم في نحرهم (@beauty_by_houda) Янв 29, 2018 at 8:45 PST

Снег выпал и в городе Загора, который находится недалеко от пустыни Сахара.

Как сообщили в национальной метеорологической службе Марокко, после долгих лет засухи южные регионы страны пережили ливни и снегопады, которых здесь не видели на протяжении почти полувека.-0-