К 2050 году люди могут остаться без какао-бобов

Американские ученые рассказали, что глобальное потепление грозит человечеству исчезновением шоколада. Чтобы мы не остались без какао-бобов, специалисты уже начали разрабатывать метод "редактирования" ДНК-структуры плодов шоколадного дерева, который поможет приспособить их к климатическим изменениям.

Данную технологию назвали CRISPR. Она должна сделать какао-бобы более устойчивыми к сухому и жаркому климату, а также помочь увеличить урожайность. Спонсорами данной разработки выступают производители кондитерских изделий, которые заинтересованы в успехе исследования. Также, "редактирование" ДНК-структуры поможет увеличить географию произрастания деревьев. Сейчас они растут исключительно возле экватора, где в постоянной теплой погоде и стабильной влажности.

Но по прогнозам ученых, к 2050 году климатические изменения могут привести к полному исчезновению какао-бобов.