К берегам Австралии прибило старейшее бутылочное послание

Жительница Австралии Тоня Иллман обнаружила на одном из местных пляжей послание в бутылке, выброшенное в океан 132 года назад. Это произошло в 180 км от города Перт, передают информагентства.
После просушивания контейнера удалось извлечь и записку. Бланк заполнен от руки на немецком языке. Под письмом стоит дата - 12 июня 1886 года.
Как удалось выяснить, бутылку выбросили с борта немецкого парусника "Павла" в тот момент, когда оно проходило в 950 км от австралийских берегов.
Сообщается, что в период с 1864 по 1933 гг. немецкие моряки выбрасывали за борт подобные емкости тысячами. Это делалось для изучения морских течений.
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