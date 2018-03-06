К берегам Австралии прибило старейшее бутылочное послание

Жительница Австралии Тоня Иллман обнаружила на одном из местных пляжей послание в бутылке, выброшенное в океан 132 года назад. Это произошло в 180 км от города Перт, передают информагентства.

После просушивания контейнера удалось извлечь и записку. Бланк заполнен от руки на немецком языке. Под письмом стоит дата - 12 июня 1886 года.

Как удалось выяснить, бутылку выбросили с борта немецкого парусника "Павла" в тот момент, когда оно проходило в 950 км от австралийских берегов.

Сообщается, что в период с 1864 по 1933 гг. немецкие моряки выбрасывали за борт подобные емкости тысячами. Это делалось для изучения морских течений.