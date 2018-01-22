К Земле летит астероид-небоскреб - NASA

Астероид 2002 AJ129, который ученые сравнили с небоскребом, движется к Земле. Об этом сообщил ряд информагентств.
Космический гость подойдет к нашей планете на минимальное расстояние 4 февраля. Однако переживать не стоит, ведь минимальное расстояние в десять раз больше, чем дистанция от Земли до Луны.
Размеры астероида колеблются от 0,5 до 1,2 километра, а его скорость - примерно 34 километра в секунду. Опасаться столкновения с Землей не стоит.
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