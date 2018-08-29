Каякер преодолел 30-метровый водопад в Канаде и остался цел

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Немецкий турист во время сплава на каяке по реке Хей в Канаде преодолел 30-метровый водопад и остался цел, сообщает Daily Mail.
На кадрах видно, как после падения с высоты мужчина находится под водой, но затем благополучно поднимается на поверхность.
На берегу его ждал другой каякер, который готов был в случае необходимости оказать помощь туристу.-0-
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