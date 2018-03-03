Как идет подготовка к вручению кинопремии "Оскар"

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейная, 90-я, церемония вручения премии "Оскар" состоится в ночь с 4 на 5 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Вести трансляцию церемонии будет телекомпания ABC, бессменно показывающая вручение престижных кинопремий с 1976 года. Ведущим второй раз подряд станет популярный американский комик Джимми Киммел.

Как сообщает ТАСС, у Dolby Theatre команда из двух десятков специалистов уже начала стелить рулоны красной дорожки. Всего будет уложено 2 тыс. кв.м ковра.

В нынешнем году среди номинантов премии в категории "Лучший иностранный фильм" - картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь". Больше всего номинаций в 2018 году получили ленты "Форма воды" (номинирована на 13 статуэток), "Дюнкерк" (8 номинаций) и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (7 номинаций). Следующую строчку по числу номинаций (6) занимает байопик Джо Райта "Темные времена", рассказывающий о Черчилле. "Леди Бёрд" Греты Гервиг, которая стала сенсацией в прокате, имеет также очень высокие шансы получить статуэтку "Оскар".

На официальном YouTube-канале Oscars будут публиковать ролики с оглашением победителей, а также краткие итоги церемонии.-0-

Фото Getty Images.