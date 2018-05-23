Как в поговорке: журналистка остановила коня на скоку

Британская журналистка телеканала Sky Sports "подтвердила" старую русскую поговорку о том, что женщина может и в горящую избу войти, и коня на скаку остановить. Как минимум с одним компонентом этой фразы женщина справилась успешно. Действие происходило в прямом эфире телеканала.
Хейли Мур делала репортаж о скачках в Чепстоу, когда одна из лошадей сбросила наездника и быстро поскакала на девушку. Впрочем, Хейли оказалась не из робкого десятка и успела схватить животное за поводья. Она упала, получила удар по лицу, немного проехала по земле, но лошадь все же сумела остановить. И уже через несколько минут журналистка невозмутимо общалась с победителями гонки.
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